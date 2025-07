Helemaal ingestort en amper één seconde over: Van der Poel onthult wat er aan de hand was

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Een dag nadat hij de gele trui is verloren, heeft Mathieu van der Poel de gele trui opnieuw veroverd. De Nederlander moest daar wel bijzonder diep voor gaan.

Na drie dagen moest Mathieu van der Poel woensdag de gele trui afstaan in de tijdrit van 33 kilometer. De Nederlander begon zo met 1'28" achterstand aan de zesde etappe richting Vire-Normandie.

Van der Poel zat ook in de ontsnapping en die kreeg na hele lange strijd ook de vrijheid van UAE Team Emirates-XRG. De ploeg van Pogacar had voor de etappe al aangekondigd dat ze de gele trui wilden afstaan.

De vluchters kregen zo'n zes minuten voorsprong, maar in de finale kraakte Van der Poel helemaal. Hij kwam binnen op 3'58" van winnaar Ben Healy. Het peloton kwam nog bijzonder dicht en Pogacar kwam binnen op 5'27" en pakt zo opnieuw het geel met amper één seconde.

Van der Poel maakt zich weinig illusies over winnen in gele trui

"Het was niet echt het doel om opnieuw geel te pakken, vooral om mee te doen voor de ritzege. Maar dat zat er zeker niet in vandaag. Mijn benen waren niet hersteld van de voorbije dagen", zei Van der Poel achteraf bij Sporza.

"Het was afzien, maar gelukkig houd ik er nog de hele trui aan over. Ik ben helemaal ingestort. Ik weet niet hoe ik de laatste 30 kilometer ben doorgekomen." Kan Van der Poel morgen zijn trui behouden in Mûr-de-Bretagne?

"Als Pogacar en Vingegaard er vol voor gaan, dan zal het niet alleen voor mij, maar ook voor de rest van het peloton bijzonder moeilijk worden om ze te kloppen", maakt Van der Poel zich weinig illusies.