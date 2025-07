Johan Bruyneel opvallende gast bij Vive le Vélo, maar maakt zich weinig illusies

Johan Bruyneel schuift op 17 juli aan bij Vive le Vélo. Voor Bruyneel is het een opvallende comeback op televisie nadat hij in 2018 een levenslange schorsing kreeg.

Al enkele jaren maakt Johan Bruyneel podcasts met onder meer Lance Armstrong. Tijdens deze Tour de France neemt hij na elke etappe een podcast op met Bradley Wiggins, The Sir Wiggo & Johan Show.

Maar sinds zijn tienjarige schorsing van 2014 in 2018 werd omgezet in een levenslange schorsing door het Internationaal Sporttribunaal TAS, was Bruyneel amper of niet meer te zien op de Vlaamse televisie.

Tot nu dan, want op 17 juli schuift Bruyneel aan bij Vive le Vélo, het dagelijkse programma van de VRT over de Tour. "Ja, ik vind het wel tof dat ik uitgenodigd word. Karl (Vannieuwkerke, nvdr.) ken ik redelijk goed, met hem heb ik ook nooit problemen gehad", zegt hij bij HUMO.

Bruyneel verwacht lastige vragen in Vive le Vélo

Met Vannieuwkerke is Bruyneel opnieuw in contact gekomen toen er bij de presentator kanker werd vastgesteld. Maar Bruyneel gelooft niet dat zijn uitnodiging een teken is dat de media en wielerwereld hem weer zal aanvaarden.

"Nee, zo denk ik er niet meer over. Er zullen zeker vragen zijn over het verleden, maar daar heb ik geen probleem mee: ik kan over alles praten." Bruyneel verwacht een aangenaam gesprek, maar hoopt ook dat het over de Tour van dit jaar zal gaan.