Kan hij nog een rit winnen in de Tour? Van Aert verklapt wat zijn grote voordeel is op de rest van het peloton

Doet Wout van Aert op dag zes van de Tour eindelijk mee voor ritwinst in de Tour? Hij voelt zich steeds beter worden en ziet ook nog altijd kansen in deze Tour.

Zijn elfde plaats in de vierde etappe naar Rouen was voorlopig de enige positieve uitschieter van Wout van Aert in de Tour. Verder eindigde hij 48ste, 80ste, 105de en woensdag in de tijdrit pas 100ste. Op ruim vier minuten van Evenepoel.

Van Aert, die vooraf besefte dat hij niet zou meespelen voor ritwinst, nam bewust een halve snipperdag. Maar hij voelt zich dus wel steeds beter worden, dat maakte ook zijn elfde plaats in Rouen duidelijk.

Is zesde rit in de Tour te zwaar voor Van Aert?

Op dag zes trekt het peloton naar Vire Normandie voor een rit van 201 kilometer met zo'n 3500 hoogtemeters. Tourbaas Christian Prudhomme noemt het de meest heuvelachtige vlakke rit ooit in de Tour.

En dat zou Van Aert dus moeten liggen. "Dat ligt vooral aan de klassementsrenners, als zij er vol voor willen gaan, moeten de renners van mijn type op zo’n parcours hun meerdere erkennen", zegt hij bij HLN.

Van Aert acht de kans wel groot dat hij in deze Tour, net als in de Giro, toch nog kan scoren. "Doorgaans groeien mijn kansen naarmate een grote ronde vordert en de vermoeidheid bij de rest van het peloton toeneemt", besluit hij.