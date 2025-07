Kan Remco Evenepoel de Tour winnen? Sven Nys zegt wat hij absoluut niet mag doen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Na zijn slechte start in de Tour staat Remco Evenepoel na de eerste tijdrit weer tussen de mensen. Tadej Pogacar lijkt echter weer ongenaakbaar, maar Sven Nys wil niet dat Evenepoel de hoop nu al opgeeft.

Als Remco Evenepoel in de eerste etappe van de Tour geen 39 seconden was verloren, dan stond hij nu op amper drie seconden van Tadej Pogacar in het klassement. Nu staat Evenepoel tweede op 42 seconden van de Sloveen.

Op Vingegaard heeft Evenepoel nu een voorsprong van een halve minuut, met Almeida is het verschil meer dan een minuut. Voor het podium ziet het er voorlopig goed uit, maar mag Evenepoel nog denken aan de eindzege?

Nys vindt dat Evenepoel nog moet denken aan Tourzege

Volgens Sven Nys moet Evenepoel dat zelfs doen. "Hij moet zeker nog altijd naar de man die boven hem staat kijken", zegt hij bij Sporza Tour. "Het zou in Remco's geval mooi zijn als hij tweede kan worden in deze Tour."

Maar Nys vindt niet dat Evenepoel al na vijf dagen al bezig mag zijn met de tweede plaats. "Je moet er nog altijd van uit gaan dat Pogacar ooit een zwakke dag kan hebben. En dan kan Evenepoel daarvan profiteren."

Volgens Nys moet Soudal Quick-Step zijn eigen plan blijven volgen, met de ambitie om de Tour ook nog te kunnen winnen. "Dat mogen ze zeker nog niet loslaten", besluit Nys nog.