Kopecky verliest 19 minuten in de Giro: ploegleider onthult blessure bij de wereldkampioene

Lotte Kopecky heeft ook op de tweede aankomst bergop in de Giro Women tijd verloren. De wereldkampioene werd pas 99ste op 19 minuten.

Afgelopen maandag was er al een eerste aankomst bergop in de Giro Women. Ook toen kon Kopecky de beste klimsters niet volgen en verloor ze twee minuten. Volgens haar ploeg SD Worx-Protime had Kopecky toen een slechte dag.

Woensdag stond dan een tweede aankomst bergop op het programma. De rensters moesten de Pianezze, een col van elf kilometer aan een gemiddelde van 7,4 procent, naar boven rijden.

Kopecky verloor dus meer dan negentien minuten, geen goed voorteken voor de Tour de France Femmes die op 26 juli van start gaat en waar Kopecky mikt op een goed eindklassement.

Wat is er aan de hand met Kopecky in de Giro?

"Lotte heeft last van de onderrug en dat is ook de reden dat het bergop niet loopt zoals het moet", zegt ploegleider Danny Stam bij HLN. Volgens Stam had het dan ook weinig zin om de slotklim vol naar boven te rijden.

De pijnlijke onderrug van Kopecky is evenwel geen reden om af te stappen, behalve als het verergert. "Als ze nu zou afstappen, mist ze ook competitiehardheid", stelt de Nederlander. De Giro Women duurt nog tot zondag.