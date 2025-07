Om deontologische redenen: bondscoach Serge Pauwels geen meer commentator bij de VRT

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Serge Pauwels was de voorbije jaren co-commentator op de radio tijdens de Tour de France. Dit jaar zal dat echter niet het geval zijn en dat door zijn job als bondscoach.

Sinds 2022 was ex-renner Serge Pauwels co-commentator bij Radio 1 tijdens de Tour de France in het programma Sporza Tour. Dat gebeurde samen met hoofdcommentator Christophe Vandegoor.

Pauwels nam telkens een halve Tour voor zijn rekening en wisselde dan af met Sven Nys. In tegenstelling tot tv-commentatoren Renaat Schotte en José De Cauwer zijn de radiocommentatoren wel in Frankrijk aanwezig.

Waarom is Pauwels geen commentator meer bij de VRT?

Sven Nys is sinds het begin van de Tour co-commentator bij Radio 1, maar Serge Pauwels zal hem niet aflossen volgende week. De VRT vindt namelijk dat het commentaarwerk niet te combineren is zijn job als Belgisch bondscoach.

"Ze vinden het niet deontologisch correct, en dat moet ik accepteren", zegt Pauwels bij WielerFlits. Zelf had de bondscoach het wel graag zelf gedaan, want hij vond het bijzonder leuk. De VRT besliste daar echter anders over.

Pauwels zal na de tweede rustdag wel nog aanschuiven bij Vive le Vélo, de voorbije jaren deed Sven Vanthourenhout dat ook als Belgisch bondscoach. Ook bij de Nederlandse Avondetappe op NOS zal Pauwels aanwezig zijn.