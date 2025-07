Opgave spookt door zijn hoofd: Lennert Van Eetvelt zegt van welke blessure hij veel last heeft in de Tour

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het is nog niet de Tour van Lennert Van Eetvelt. De klassementskopman van Lotto sukkelt met de naweeën van een valpartij in de tweede etappe.

Voor zijn debuut in de Tour mikte Lennert Van Eetvelt op een goed eindklassement. Na amper vijf dagen staat hij 135ste op bijna 28 minuten van Tadej Pogacar. Die ambitie mag hij dus al schrappen.

Zijn valpartij van afgelopen zondag speelt Van Eetvelt ook nog altijd parten. "Hoe het met me gaat? Nog niet al te goed", zei Van Eetvelt voor de start van de zesde etappe bij Sporza. Hij dacht zelfs aan opgeven.

Welke blessures heeft Van Eetvelt?

"Ik heb gisteren getwijfeld of ik het vandaag zou proberen, maar ik voelde me vanochtend nog niet zoals ik zou willen. Hij wil het dan ook rustig aandoen vandaag. Want de blessures zijn nog altijd stevig bij Van Eetvelt.

"Ik heb een grote bloeduitstorting op mijn heup en het is veel voor mijn lichaam om te verwerken." Doordat hij het rustiger aan deed de voorbije dagen is dat ook al wat gelukt, maar hij heeft nog wat tijd nodig.

Volgende week donderdag staat met de rit naar Hautacam de eerste bergit op het programma. Van Eetvelt verwacht moeilijkheden in de Pyreneeën, maar verwacht ook dat hij tegen de eerste rustdag dinsdag beter zal zijn.