Roodhooft open en eerlijk over Van der Poel en de Tour: "Dat merkte je aan hem"

Mathieu van der Poel heeft na drie dagen afscheid moeten nemen van de gele trui. Voor de Nederlander was deze Tour eindelijk nog eens een succes na drie Tours met weinig resultaten.

Vijfde in de openingstijdrit in 2022, maar verder geen noemenswaardige uitslag meer en uiteindelijk een opgave in de elfde rit. In 2023 en 2024 reed Van der Poel wel de Tour uit, maar eindigde hij in 42 etappes nooit in de top tien.

Ondanks drie zeges in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix en twee in Milaan-Sanremo, wilde het in de Tour maar niet lukken voor Mathieu van der Poel de voorbije jaren. En dat zorgde voor extra motivatie om dit jaar nog eens uit te pakken.

"Dat merkte ik zondag aan zijn eigen commentaar", zegt Philip Roodhooft bij Het Nieuwsblad. "Ook voor hem was de Tour tot zondag unfinished business." Voor Van der Poel woog één ritzege en zes dagen geel in 2021 te licht voor een renner van zijn kaliber.

Van der Poel wil zich nog laten zien in de Tour

"Hij wilde laten voelen en zien dat hij het ook in de Tour kan." En dat deed Van der Poel ook met ritwinst op dag twee en drie dagen gele trui. En er komen nog kansen, zoals de zesde en de zevende rit.

De aankomst ligt in de zevende etappe op de Mûr-de-Bretagne, waar Van der Poel in 2021 al eens won. En de honger is nog altijd aanwezig volgens Roodhooft. "De ambitie blijft groot", waarschuwt hij de rest van het peloton.