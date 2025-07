Toch een doel in de Tour? Mathieu van der Poel zegt waarom hij plots meedoet voor de groene trui

Alpecin-Deceuninck mikte voor de start van de Tour met Jasper Philipsen op de groene trui. Maar nu lijkt Mathieu van der Poel er toch zijn zinnen op gezet te hebben.

Door zijn ritwinst in de eerste etappe en het achterblijven van Tim Merlier en Jonathan Milan, had Jasper Philipsen al meteen een voorsprong van 50 punten op zijn twee grootste concurrenten voor de groene trui.

In de derde etappe moest Philipsen echter de Tour verlaten door een zware valpartij bij de tussensprint. De strijd voor de groene trui lag weer helemaal open, in de tijdrit veroverde Tadej Pogacar zelfs de puntentrui.

Doet Van der Poel toch mee voor de groene trui?

Jonathan Milan veroverde opnieuw het groen door de tussensprint te winnen in de zesde etappe. Hij klopte... Mathieu van der Poel. "Het groen is geen doel, maar als de opportuniteit zich voordoet dan misschien wel", zei Van der Poel voor de etappe bij Sporza.

Door zijn tweede plaats in de tussensprint en achtste plaats in de etappe is Van der Poel nu tweede in het puntenklassement, op amper vier punten van Jonathan Milan. "De ploeg stond erop dat ik zou meedoen", zei hij achteraf.

Alpecin-Deceuninck had dinsdag gezien dat enkel Milan en Girmay zich nog echt mengen in de tussensprints "Het is zonde om de punten te laten liggen en je weet nooit wat er in de 2e en 3e week nog gebeurt."