📷 Lotte Kopecky reageert aangeslagen op haar opgave in de Giro Women

Lotte Kopecky is niet meer aan de start gekomen van de zesde etappe in de Giro Women. De wereldkampioene had te veel last van haar onderrug en stapte uit voorzorg af.

Dat wereldkampioene Lotte Kopecky opgeeft, is op zich al nieuws. Want het is heel uitzonderlijk dat Kopecky uit een koers stapt. De laatste keer dat ze dat deed, was in 2020. Toen gaf ze op in de laatste etappe van de Giro.

Voor Kopecky is het een domper dat ze na bijna vijf jaar nog eens moest opgeven. "Die reeks zonder opgaves was soms iets wat me op de moeilijke momenten op de been hield", schrijft ze op haar sociale media.

"Ik haat het om op te geven." Kopecky kon echter niet anders, tijdens het klimmen had ze last van haar onderrug. Er moest in de laatste drie ritten nog stevig geklommen worden en dus stapte Kopecky uit voorzorg af.

Kopecky wil geen risico's nemen voor de Tour

"Nu moet ik met mijn hoofd beslissen en niet met mijn hart. En proberen om binnen twee weken weer klaar te zijn." Op zaterdag 26 juli gaat de Tour de France Femmes van start, Kopecky wil daar voor een goed eindklassement strijden.

"Ik wil mijn team SD Worx-Protime bedanken voor het geloof en het vertrouwen." Kopecky gaat nu een paar dagen rusten, volgens de medische staf zou dat voldoende zijn om Kopecky te laten herstellen.