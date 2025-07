Alweer pech: toptalente Fleurs Moors (19) ligt opnieuw in de lappenmand

Pas ruim een maand geleden kon Fleur Moors aan haar wegseizoen beginnen. Ze sukkelde een half jaar met sinusitis en moest zelfs een operatie ondergaan om haar neusholte groter te maken.

Moors deed het meteen goed met een zesde plaats in de Antwerp Port Epic, een dag later boekte ze ook haar eerste profzege in Dwars door de Westhoek. Daarna bleef Moors ereplaatsen opstapelen, ze pakte ook brons op het BK.

Als beloning voor haar sterke comeback mocht Moors mee naar de Giro Women, haar eerste grote ronde. In de vijfde etappe liep het dus mis. Moors was halfweg de etappe betrokken bij een val, ook Marianne Vos lag erbij.

De Nederlandse kon haar weg verder zetten en werd nog tweede, Moors moest opgeven. Lidl-Trek heeft nu laten weten dat Moors bij haar valpartij een polsbreuk heeft opgelopen en ze opnieuw in de lappenmand ligt.

"Ze zal geopereerd moeten worden om ervoor te zorgen dat de breuk stabiel blijft met een kleine plaat", klinkt het bij Lidl-Trek. "Voorlopig zit Fleur in het gips en vliegt ze terug naar België, waar de operatie zal plaatsvinden. Beterschap, Fleur!"

