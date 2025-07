Dan toch zorgen voor de Tour? Lotte Kopecky geeft op in de Giro Women

Lotte Kopecky heeft de Giro Women vroegtijdig verlaten. De wereldkampioene sukkelt nog wat met een blessure en wil geen risico's nemen.

Als voorbereiding op de Tour de France Femmes, die op 26 juli van start gaat, wilde Lotte Kopecky nog de Giro Women rijden. Niet om een goed klassement te rijden, wel om te proberen een rit te winnen.

Bergop kwam Kopecky er echter niet aan te pas door problemen met de onderrug, waardoor ze nu opgeeft. "Uit voorzorg richting de Tour de France Femmes verlaat ze de Giro d’Italia Women om vervolgens drie à vier dagen volledige rust te nemen."

Wat is er aan de hand met Lotte Kopecky?

"Volgens de medische staf van het team kan het ongemak met haar onderrug met enkele dagen rust helemaal herstellen. Vervolgens kan ze haar voorbereiding op de Tour de France Femmes volgens schema hervatten."

"Bergop had ze wat last van haar onderrug, waardoor ze niets wilde forceren", besluit haar ploeg SD Worx-Protime nog op sociale media. In het klassement had Kopecky al een achterstand van meer dan 20 minuten.

Kopecky heeft nu nog iets meer dan twee weken voor de start van de Tour de France Femmes om te herstellen van haar rugpijn. Raakt de wereldkampioene op tijd fit om een goed eindklassement te rijden?