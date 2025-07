"Dat is niet goed": Thibau Nys kampt met opvallend probleem in zijn eerste Tour

Thibau Nys stond met ambitie aan de start van zijn eerste Tour de France. Drie van de vier kansen die hij zag op ritwinst zijn ondertussen weg en Nys eindigde nog niet in de top vijftig.

Al na 50 kilometer kreeg Thibau Nys een stevige tik te verwerken in zijn eerste Tour. "Niemand gaat graag tegen zestig kilometer per uur tegen de grond. Logisch dat Thibau niet super is", zegt ploegleider Steven de Jongh bij Het Nieuwsblad.

Al is het niet alleen zijn valpartij die Nys parten speelt. Hij is ook geschrokken van het niveau in de Tour, dat een stuk hoger ligt dan in andere wedstrijden. Voor een debutant is dat niet abnormaal, stelt De Jongh.

Het is niet te vergelijken met de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik, in de Tour wordt er nog veel meer gevochten voor posities. De stress en nervositeit is in de Tour nog van een heel ander niveau.

Te weinig durf bij Nys

Dinsdag in de technische finale naar Rouen leek Nys zelfs geïntimideerd. Zijn positionering was niet goed en ook het zelfvertrouwen van Nys kon beter. Het ontbrak hem vooral aan durf.

"Ik had schrik om me op te blazen en mezelf tegen te komen. Maar iedereen ziet af op zo’n moment en je moet je ertussen zetten. Kom je jezelf dan tegen, is het maar zo. Ik was te afwachtend, te voorzichtig. Dat is niet goed", zegt Nys zelf.