"Dit is een aderlating": Remco Evenepoel ziet belangrijke ploegmaat opgeven in de Tour

Remco Evenepoel moet verder zonder een belangrijke ploegmaat. In de zevende etappe heeft de Italiaan Mattia Cattaneo er de brui aan gegeven.

Soudal Quick-Step moet de rest van de Tour de France verder met zeven renners. De Italiaan Mattia Cattaneo had het de hele zevende etappe al moeilijk en gaf er op zo'n 120 kilometer van de streep de brui aan.

De Italiaan kwam enkele dagen geleden stevig ten val en heeft volgens ploegleider Klaas Lodewyck nog te veel last. De Italiaan kwam onder meer hard op zijn hoofd terecht. Daardoor kon Cattaneo zijn weg niet meer verderzetten in de Tour.

Waarom was Cattaneo belangrijk voor Evenepoel?

Het verdwijnen van Cattaneo is wel een domper voor Remco Evenepoel. "Het is niet de eerste de beste, een hele goede renner", zei José De Cauwer over de Italiaan tijdens de live-uitzending op VRT1. "Hij heeft een tijdrit in de benen en kan goed bergop rijden."

"Een zwaargewicht binnen de ploeg qua mogelijkheden. Zijn opgave is een aderlating", ging De Cauwer verder. "Hij is een man die normaal lange beurten voor zijn rekening had kunnen nemen."

"Met Schachmann, Van Wilder en vooral Paret-Peintre heb je lichtgewichten die niet het volume van Cattaneo aankunnen. Daarvoor neem je verschillende profielen mee en een goede Cattaneo kan je altijd goed gebruiken."