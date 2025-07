Iedereen zag af in loodzware etappe, maar Remco Evenepoel doet opmerkelijke uitspraak

Bij heel wat renners zal de zesde etappe van de Tour stevig in de kleren kruipen. Remco Evenepoel beleefde de dag helemaal anders.

Mathieu van der Poel moest bijzonder diep gaan om de gele trui opnieuw te veroveren en hield uiteindelijk amper één seconde over. De Nederlander had zelfs bijna krampen, iets wat hem in koers nog nooit overkomen is.

In het peloton beleefde Remco Evenepoel een heel andere dag. "Het was natuurlijk wel hard en stevig natuurlijk, maar ik heb niet echt het gevoel dat ik heb afgezien, op de laatste minuut na", zei Evenepoel monter bij Sporza.

Evenepoel tevreden over prestatie van Soudal Quick-Step

"Dit was een goeie dag en ik ben blij met mijn herstel na gisteren. Alles was mooi onder controle." Evenepoel was ook bijzonder tevreden over de prestatie van zijn ploeg Soudal Quick-Step.

Door etappezeges van Merlier en Evenepoel, maar ook door de fout op dag één is iedereen wakker geschud bij The Wolfpack. "Als ik kijk naar het werk van Van Wilder, Schachmann, Eenkhoorn en Cattaneo op het einde..."

Evenepoel zat altijd waar hij moest zitten en eindigde in het spoor van Pogacar, Vingegaard en Jorgenson op de twaalfde plaats. "Ik voel dat het vertrouwen terug is", besloot Evenepoel nog.