Is hij hersteld van zijn zware inspanningen? Van der Poel verklapt het plan van Alpecin-Deceuninck

Mathieu van der Poel ging bijzonder diep om de gele trui opnieuw te veroveren. De Nederlander moest daarvoor echter bijzonder diep gaan.

Met amper één seconde voorsprong op Tadej Pogacar begint Mathieu van der Poel aan de zevende etappe naar Mûr-de-Bretagne. De Nederlander is op papier één van de favorieten voor ritwinst na zijn overwinning in 2021.

"De praktijk is iets anders, denk ik", zei Van der Poel voor de start bij Sporza. "Ik ben al frisser opgestaan, moet ik zeggen. Het was toch een pittige dag. De meeste renners hebben afgezien. Ik was aan het leeglopen op het einde."

Kan Van der Poel weer winnen op Mûr-de-Bretagne?

Van der Poel hield er wel de gele trui aan over en zo kan hij nog eens jacht maken op een etappezege in de gele trui. In de vierde etappe greep hij er in Rouen net naast, nu krijgt hij een nieuwe kans.

Al vreest Van der Poel wel dat het moeilijk zal zijn om Pogacar en Vingegaard te kloppen als zij echt hun zinnen hebben gezet op de etappezege. Toch wil Van der Poel het wel proberen om voor de ritzege te gaan.

"Ik heb wel tegen de ploeg gezegd om sowieso te controleren. Het is ook mooi om met het geel op kop te rijden als het de laatste dag wordt. Maar we doen het enkel als de kopgroep niet te sterk is. Je weet inderdaad nooit, maar dit is geen eendagskoers."