Maakte hij een fout met lange kopbeurt? Evenepoel dient critici meteen van antwoord

Remco Evenepoel zette zich op kop op de Mûr-de-Bretagne, ondanks een stevige tegenwind. De olympische kampioen had daar wel een duidelijke reden voor.

Op de tweede en laatste beklimming van Mûr-de-Bretagne maakte Remco Evenepoel mee koers met Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. De olympische kampioen ging zelfs naar de kop en nam over van Pogacar.

Evenepoel trok door tot op een kilometer van de streep, omdat hij niet op een counter wilde lopen. Toen viel het wat stil en uiteindelijk kwam Narvaez, een ploegmaat van Pogacar, naar voren om een lead-out te doen voor de wereldkampioen.

Balen om opgave van Cattaneo

Evenepoel zat in het wiel van de Ecuadoraanse kampioen, maar had geen verhaal meer in de sprint tegen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. De dubbele olympische kampioen bolde uiteindelijk als zesde over de streep.

"Ik had de benen niet meer om te sprinten. Misschien zat ik iets te veel in de tegenwind, maar achteraf is het natuurlijk makkelijk praten", zei Evenepoel bij VTM Nieuws. Hij verloor 12 seconden op Pogacar en acht seconden op Vingegaard.

Het andere slechte nieuws voor Evenepoel was de opgave van ploegmaat Mattia Cattaneo. "Dat is inderdaad balen. Mattia is mijn vaste bodyguard. Ik ga hem heel hard missen, maar de ploeg heeft de juiste beslissing genomen. Hij had heel wat hoofdpijn na zijn val."