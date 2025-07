"Moeten we daar nog wel over praten?": Nederlanders kritisch voor Wout van Aert

Het verschil tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel in de Tour is groot. Van der Poel blinkt uit, Van Aert eindigde nog geen enkele keer in de top tien.

Mathieu van der Poel won de tweede etappe en pakte geel, hij werd tweede in de vierde etappe en achtste in de zesde etappe. De Nederlander nam ook het geel terug nadat hij de leiderstrui in de tijdrit was verloren aan Pogacar.

Wout van Aert kon nog niet uitblinken in de Tour. Hij werd wel elfde in de vierde etappe, maar moest in de zesde rit het peloton laten rijden nadat hij probeerde mee te schuiven in de vroege vlucht. Van Aert werd ingerekend en meteen gelost uit het peloton.

Is vergelijking Van Aert-Van der Poel nog aan de orde?

In Live Slow Ride Fast waren ze onder de indruk van Van der Poel in de zesde etappe. "Hij was verre van slecht", zegt ex-renner Laurens ten Dam. "Vergeleken met zijn Nemesis Wout... Hij kwam op twintig minuten binnen."

Thomas Dekker greep meteen in. "Moeten we daar nog wel over praten? Uiteindelijk stopt dat wel een keer, toch? De vergelijking Van Aert-Van der Poel. Ik hoop het niet, maar we zitten nu wel op een kritiek moment nu."

"Koersen winnen op de manier zoals Van der Poel dat doet, is natuurlijk wel een tijdje geleden. Zeker met Van der Poel erbij", zegt Dekker nog. Kan Van Aert het tij nog keren in deze Tour?