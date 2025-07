Sven Nys weet waar het mis loopt voor Wout van Aert in de Tour: "De harde wet van de sport"

Wout van Aert komt er voorlopig niet aan te pas in de Tour de France. Er leek dinsdag beterschap te zijn, maar Van Aert is opnieuw met de neus op de feiten gedrukt.

Met een elfde plaats in de vierde etappe naar Rouen, op amper 30 seconden van winnaar Tadej Pogacar, leek Wout van Aert opnieuw boven water te komen in de Tour. In de tijdrit nam hij een snipperdag om energie te sparen.

Van Aert probeerde donderdag in de zesde etappe mee te schuiven in de vlucht, maar werd net voor een steil klimmetje weer ingelopen. Hij betaalde meteen de tol en werd gelost uit het peloton, Van Aert kwam uiteindelijk binnen op 20 minuten.

Komt het nog goed met Van Aert in de Tour?

"De timing van zijn aanval was niet verkeerd", zegt Sven Nys bij Sporza Tour. "Maar Van Aert beschikt momenteel niet over zijn beste vorm en dat betaal je in dit soort etappes cash", gaat Nys verder.

"De inzet en overgave zijn er, maar hij botst op zijn limieten en moet een beetje ondergaan. Jammer, we zien dat liever anders gebeuren. Maar het is de harde wet van de sport." Maar Van Aert bewees al dat hij kan groeien in een grote ronde.

Dat deed hij dit jaar al in de Giro. "De Tour is natuurlijk de Giro niet, dit is nog een ander niveau. Maar ik ga ervan uit dat als er één renner kan groeien in een Tour dat het Van Aert wel is", besluit Nys nog.