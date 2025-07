Thibau Nys zit met de handen in het haar na nieuwe opdoffer in de Tour de France

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Thibau Nys heeft opnieuw geen rol van betekenis gespeeld in de Tour. De jonge Nys eindigde op de Mûr-de-Bretagne ver in de achtergrond.

Op papier was de etappe met aankomst op Mûr-de-Bretagne een uitstekende kans voor Thibau Nys op een ritzege in de Tour de France. Maar net als de voorbije dagen kwam de jonge Nys er niet aan te pas.

Nys was onzichtbaar en kwam uiteindelijk als 94ste over de streep, op ruim negen minuten van Tadej Pogacar. Na het missen van enkele eerdere kansen in de Tour opnieuw een stevige teleurstelling voor Nys.

Nys komt er niet aan te pas in de Tour

"Ik heb verschrikkelijk hard afgezien", zei Nys achteraf bij VTM Nieuws. "Het is jammer dat ik niks heb kunnen betekenen voor de ploeg." Nys kon kopman Mattias Skjelmose niet bijstaan, die twaalfde werd op 21 seconden.

"Ik weet niet wat er scheelde. Het is echt jammer. Ik ben weggezet vandaag. Ik krijg dit niet verteerd", zegt Nys. Zijn eerste Tour de France lijkt zo voor Nys alsmaar meer op een lijdensweg te gaan lijken.

In de twee volgende ritten zijn de sprinters normaal aan zet, waarin Lidl-Trek op een etappezege mikt met Jonathan Milan. Voor Nys zal het zaak worden om zo goed mogelijk zijn steentje bij te dragen.