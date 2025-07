Van Aert raakt opnieuw niet in de vlucht en vloekt op Van der Poel en Pogacar

Wout van Aert heeft opnieuw geprobeerd om in de ontsnapping te geraken, maar dat lukte niet. In de finale probeerde hij dan zijn rol te spelen voor Jonas Vingegaard.

Voor de tweede dag op rij probeerde Wout van Aert mee te schuiven in de ontsnapping, hij was zelfs de eerste aanvaller van de dag. Maar voor de tweede dag op rij kreeg Van Aert geen ruimte van het peloton.

"Mijn rol? Dat hadden we voor de start al beslist", zei Van Aert bij Sporza. "Ik was goed en heb het in het begin veel geprobeerd. We hoopten in de vlucht van de dag te geraken, maar ik denk dat UAE steun kreeg van Alpecin-Deceuninck. De ontsnapping bleek te moeilijk."

Van Aert deed zijn werk voor Vingegaard

Van Aert bleef in het peloton en overleefde de eerste van Mûr-de-Bretagne. In de afdaling trok hij vol door om de finale zo zwaar mogelijk te maken. Daarmee probeerde Visma-Lease a Bike de explosiviteit van Pogacar af te botten.

Zo kreeg Vingegaard misschien toch nog een kans om de etappe te winnen. "Maar Tadej bleek toch de sterkste. Het is een beetje het verhaal van de eerste week: de klassementsmannen strijden ervoor. Dat is mooi om te zien."

Voor Vingegaard was de tweede plaats het hoogst haalbare, die door de bonificaties opnieuw vier seconden verloor. De Deen staat nu op 1'17" van zijn grote rivaal Pogacar.