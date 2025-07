Vervloekte Van der Poel zichzelf met uitspraak tegen Philipsen? "Ik had beter gezwegen!"

Mathieu van der Poel moest bijzonder diep gaan om de gele trui opnieuw om zijn schouders te krijgen. De Nederlander had zelfs krampen in de finale.

Nadat hij zijn gele trui was kwijtgespeeld in de tijdrit, schoof Mathieu van der Poel mee in de ontsnapping om op zoek te gaan naar een tweede ritzege. Aan de gele trui dacht de Nederlander niet.

"Ik dacht tijdens de vlucht al vrij snel dat ik mijn kansen voor de rit van vrijdag aan het vergooien was. Je hebt veel tijd om na te denken in zo'n kopgroep en ik heb toch een paar keer gevloekt", zegt Van der Poel bij Vive le Vélo.

Van der Poel had krampen in de finale

Voor de ritzege kwam Van der Poel niet in aanmerking, Ben Healy bleek veel te sterk en reed al op 40 kilometer van de streep weg. Voor Van der Poel was het in de laatste 30 kilometer overleven om toch het geel nog te pakken.

In de laatste kilometers had Van der Poel zelfs krampen. "Ik was er voor de Tour nog over bezig met Jasper Philipsen. 'Dat heb ik nog nooit gehad in een wedstrijd', zei ik. Ik had beter gezwegen!"

Van der Poel mag nu in het geel naar Mûr-de-Bretagne, waar hij in 2021 al won en het geel pakte. "Dat is toch een speciale plek voor mij", zegt Van der Poel nog. Vraag is of hij gerecupereerd zal zijn om opnieuw mee te doen voor de ritzege.