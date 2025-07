Wat is er aan de hand met Wout van Aert? Visma-Lease a Bike komt met uitleg na nieuwe teleurstelling

Wout van Aert probeerde in de zesde etappe in de vlucht te zitten, maar werd snel weer gegrepen en daarna ook gelost uit het peloton. Komt het nog goed met Van Aert tijdens deze Tour?

In de tijdrit had Van Aert bewust laten lopen en werd hij pas 100ste, op vier en een halve minuut van Remco Evenepoel. Van Aert wilde zijn kans wagen in de etappes daarna, maar in de zesde etappe viel dat dus tegen.

Van Aert probeerde wel, maar kreeg telkens maar één renner mee. Toen hij weer gegrepen werd, moest hij de rol lossen uit het peloton. Hij kwam in Vire Normandie als 117de over de streep, op bijna 14 minuten van het peloton.

“Wellicht heeft Wout zichzelf wat opgeblazen, vooral in deze warme omstandigheden merk je dat meteen. Hij kwam in een groep terecht die nooit meer teruggekomen is", zegt ploegleider Marc Reef bij Het Nieuwsblad.

Komt het nog goed met Van Aert in de Tour?

Van Aert is ook nog altijd niet in topvorm, Visma-Lease a Bike legt de oorzaak daarvan bij de buikgriep die Van Aert weghield van het BK. De Nederlandse ploeg wil het dan ook stap voor stap doen.

"Zo hebben we het in het begin van de Giro ook gedaan toen hij in de aanloop ziek was geweest. We hebben geduld en dan komt het vanzelf", stelt Reef nog. Vraag is alleen wanneer dat dan zal zijn.