Zorgen om de rug van Kopecky voor de Tour? Beyen weet waarom ze bergop last heeft

Lotte Kopecky heeft de Giro Women verlaten door rugpijn. Wordt dat een probleem voor de Tour de France Femmes, die over zo'n twee weken van start gaat?

Voor het eerst in bijna vijf jaar moest Lotte Kopecky opgeven in een wedstrijd en dat vond ze zelf niet leuk. "Ik haat het om op te geven", schreef de wereldkampioene op haar sociale media.

"Ze neemt drie à vier dagen volledige rust om het ongemak met haar rug helemaal te laten herstellen. Vervolgens kan ze haar voorbereiding op de Tour de France Femmes volgens schema hervatten", meldde haar ploeg SD Worx-Protime.

Volgens Ine Beyen is het niet de eerste keer dat Kopecky last heeft van haar rug. De wereldkampioene weet dus hoe ze die problemen moet behandelen. En dan zal Kopecky binnen enkele dagen wel hersteld zijn.

Is rug van Kopecky een probleem?

Dat Kopecky net bergop last had van haar rug, is volgens Beyen niet onlogisch. "Op het vlakke moet je vooral duwen op de pedalen, bij het klimmen moet je beginnen trekken aan je pedalen en aan je stuur. En dat is extra belastend voor de onderrug", zegt ze bij Het Nieuwsblad.

Daarom kon Kopecky donderdag wel de sprint aantrekken voor Lorena Wiebes, maar gaf ze er 's avonds wel de brui aan. "En op dag één reed ze een heel sterke tijdrit en werd ze tweede. Dus haar vorm is wel gewoon goed.”