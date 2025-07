Zorgt Philipsen ervoor dat Van der Poel voor het groen gaat? "Dat zegt hij mij elke dag"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel staat nog altijd in de bovenste regionen van het puntenklassement. Maakt hij nu een doel van de groene trui of niet?

In de zesde etappe van de Tour mengde Mathieu van der Poel zich plots in de tussensprint voor de groene trui. De Nederlander werd tweede en pakte zo zeventien punten. Ook aan de streep pakte hij nog elf punten door zijn achtste plaats.

Maakt Van der Poel dan toch een doel van de groene trui? "Eigenlijk was dat meer de keuze van de ploeg", zegt Van der Poel bij Vive le Vélo. Want enkele Jonathan Milan en Biniam Girmay mengen zich nog bij de tussensprints.

En ook Tadej Pogacar is nog altijd een kandidaat voor de groene trui. Voor Van der Poel blijft de groene trui echter een moeilijk verhaal. "Het is toch lastig om die switch naar groen te maken. Dat was altijd het doel met Jasper."

Motiveert Philipsen Van der Poel voor de groene trui?

Maar Van der Poel heeft ook nog wat extra motivatie gekregen om toch voor de groene trui te gaan. "Jasper stuurt mij elke dag dat ik voor groen moet gaan. Dat speelt misschien toch ook een klein beetje mee."

De volgende twee dagen wordt er een massasprint verwacht en krijgt de winnaar telkens 50 punten. Als Van der Poel een doel wil maken van de groene trui, zal hij zaterdag en zondag ook moeten scoren.