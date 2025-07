Belgische ex-prof maakt krachttoer van 15.000 kilometer rond en laat emoties de vrije loop

Jelle Wallays is klaar met wat toch wel een geweldige krachttoer mag worden genoemd. Ten voordele van Kom op tegen Kanker reed hij honderd dagen rond Europa, goed voor 15.000 kilometer. Jawel: 15.000 kilometer.

In 100 dagen wilde ex-wielrenner Jelle Wallays maar liefst 15.000 kilometer fietsen door Europa. Hij doorkruiste op zijn tocht maar liefst 23 landen voor het goede doel.

Waarvoor deed Jelle Wallays het?

Het doel was altijd om op 10 juli opnieuw in België aan te komen na een hele lange tocht die hij deed voor Kom op tegen Kanker, en ter nagedachtenis van zijn in 2013 veel te vroeg overleden oom Luc Wallays.

De laatste rit was er eentje van Brugge naar Roeselare. Hij kreeg van Vive le Vélo de 'Odile' voor mensen die iets betekenden in de voorbije twintig jaar van het programma of de Tour de France.

Drie lastige maanden

"Ik kan niet beschrijven hoe lastig het is geweest", klonk het in het programma. "Je moet het eerst doen voor je beseft hoe zwaar het is, maar I did it", aldus Wallays zelf.

De voorbije drie maanden heeft hij meermaals gedacht aan opgeven, maar altijd opnieuw heeft hij opnieuw de kracht gevonden om door te doen. Op zijn laatste etappe had hij 250 supporters mee, maar soms waren er ook eenzamere dagen.