Broers David en Mathieu van der Poel hebben meer dan waarschijnlijk een andere mening: "Door emotionele lading"

David van der Poel doet ons nog eens een beeld uit de cross bovenhalen. Waar is immers de tijd gebleven dat hij en Mathieu samen aan de start van veldritten stonden?

David van der Poel volgt de carrière van zijn broer nu op een andere manier. David is nu rennersmakelaar maar is ook op bezoek in de Tour en was vrijdagavond één van de gasten in De Avondetappe. Hij besprak in de talkshow de ritzege van Mathieu in de Tour van 2021 op de Mûr-de-Bretagne, wat een eerbetoon aan hun opa was.

"Dat was heel bijzonder. Het blijft voor mij de mooiste overwinning in de carrière van Mathieu", komt David best wel verrassend uit de hoek. "Door de emotionele lading, door alles wat erbij komt kijken. Ik was er die dag ook zelf niet bij, ik heb voor tv gekeken. Ik kijk liever thuis op tv, zodat ik weg ben van de drukte. Dat heeft mijn voorkeur."

David kijkt met plezier nog eens naar ritzege Mathieu

Als David er zoveel belang aan hecht, bekijkt hij dan ook de beelden vaak opnieuw? "Ik ga het niet actief terug opzoeken, maar het komt wel regelmatig voorbij", zet Van der Poel de puntjes op de i. "Als ze zoals dit jaar terug voorbij de Mûr-de-Bretagne komen, bekijk ik het met veel plezier. Het is heel leuk om te zien hoe het zich heeft afgespeeld."

Is de Mür-de-Bretagne sindsdien zowat heilige grond geworden voor de familie Van der Poel? "Dat is wel heel zwaar uitgedrukt, maar het is wel een speciale plek. Het is ook speciaal voor mij om er rond te stappen, ook al zat ik die dag zelf niet op de fiets." Mathieu is degene die het realiseerde, maar zijn familie voelt zich natuurlijk betrokken.

Mathieu van der Poel kijkt er wellicht anders naar

Voor David is dit dus de mooiste zege van Mathieu. Is Mathieu zelf ook die mening toegedaan? "Ik denk het niet. Zeges waar een bepaalde trui aan verbonden is, zullen hoger op het lijstje staan. Samen met zijn WK-zege in Glasgow is dit wel de meest emotionele overwinning."