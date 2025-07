Heeft Sven Vanthourenhout nieuwe job te strikken? Dit heeft hij er verrassend genoeg zelf over te zeggen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Voormalig Belgisch bondscoach Sven Vanthourenhout zou eindelijk een nieuwe uitdaging gevonden hebben. Op 1 augustus zou hij een contract tekenen bij Red Bull - BORA - Hansgrohe. Wat heeft hij daar zelf over te zeggen?

In september vorig jaar kondigde Sven Vanthourenhout na vier jaar zijn afscheid aan als Belgisch bondscoach. Serge Pauwels volgde hem uiteindelijk op bij de Belgische Wielerbond, terwijl het rond Vanthourenhout stiller werd.

Waarom wil Vanthourenhout niet bevestigen?

Tot dusver had hij geen nieuwe uitdaging gevonden, maar vanaf 1 augustus zou hij aan de slag gaan bij Red Bull - BORA - Hansgrohe. Dat nieuws werd naar buiten gebracht door Het Nieuwsblad en door verschillende media bevestigd.

Vanthourenhout was op vrijdagavond te gast in Vive Le Vélo en dus opende Karl Vannieuwkerke meteen de debatten: "Er loopt hier een olifantje rond de tafel. Wil je dat olifantje wegnemen?"

Pas op 1 augustus nieuws?

De gewezen bondscoach wil echter niets bevestigen: "Ik heb het nieuws ook zien passeren. Ik had een job voor ogen en ik zou dat ten gepaste tijde wel bekend maken. Ik hou het daarbij."

"Het is zeker niet aan mij om zaken te bevestigen of te doen. Ik heb de flash zien binnenkomen op weg naar hier. Niemand heeft het nieuws van mij gekregen. Vanaf het ogenblik dat je meedoet op het hoogste niveau is het aan teams om dergelijke zaken te communiceren."