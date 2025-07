Het was balen in zijn omgeving, want de heerschappij van Mathieu van der Poel is er altijd geweest: "Jammer"

Mathieu van der Poel kan zowat alles met een fiets. Zijn technische heerschappij heeft hem zeker geholpen om de eerste Tour-week zoveel kleur te geven.

Over die specifieke capaciteiten van Mathieu kan ook zijn broer David van der Poel getuigen. Die heeft natuurlijk van op de eerste rij kunnen zien hoe Mathieu is uitgegroeid tot één van de absolute vedetten van de wielersport. Het pure talent kon reeds erg vroeg opgemerkt worden bij Mathieu. Dat steekt David niet onder stoelen of banken.

De voormalige veldrijder werd in De Avondetappe gevraagd vanaf welk moment hij merkte dat Mathieu de betere was. "Vanaf ik me kan herinneren dat we fietsten. Ik ben 2,5 jaar ouder. Als je tiener bent, heb je nog het fysieke voordeel tegenover een jongere broer. Technisch was hij al zoveel beter, hij deed dingen die ik zelfs nooit gekund heb in mijn carrière."

Mathieu van der Poel heel speels op de fiets

David van der Poel moet eerlijk bekennen dat hij dit als jonge kerel behoorlijk betreurde. "Ik baalde er wel van dat hij zoveel technische bagage had. Dat vond ik wel jammer. Daar had je wel bepaalde voordelen door, je kon er iets meer speels op de fiets door zitten." De ene heeft dat meer dan de andere. "Dat technische heb ik nooit gehad."

Dat is natuurlijk nog maar één aspect van de wielersport. Mathieu van der Poel maakte zo snel progressie dat hij ook in andere facetten snel ging uitblinken. "Ook fysiek was hij mij redelijk snel voorbij. Rond zijn zestiende-zeventiende was hij al een stuk beter dan ik", is de herinnering van David, die zelf drie keer het podium van het NK haalde in de cross.

Mathieu van der Poel heeft rijk gevulde carrière

Dat is lang niet verkeerd, maar Mathieu van der Poel heeft natuurlijk nog een veel rijker gevulde carrière kunnen uitbouwen, over verschillende disciplines heen. Dat zal zijn broer hem ondertussen zeker en vast gunnen.