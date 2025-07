Spreekt SD Worx-Protime de waarheid niet over rugblessure van Kopecky? "Typisch"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lotte Kopecky heeft de Giro Women moeten verlaten door rugproblemen. Hoe is echter de vraag hoe erg het gesteld is met de blessure van de wereldkampioene.

Voor het eerst in bijna vijf jaar moest Lotte Kopecky opgeven in een wedstrijd. De wereldkampioene trok donderdag nog de sprint aan voor Lorena Wiebes, maar gaf er 's avonds de brui aan door rugproblemen.

Wat betekent dit voor de Tour de France Femmes, die op 26 juli van start gaat? "Eigenlijk zou ik het liefst willen zeggen: niets. Maar natuurlijk ga ik tóch van alles verwachten van haar in de Tour", zegt Marijn de Vries bij Sporza.

Hoe ernstig is de rugblessure van Kopecky?

De vraag is natuurlijk hoe ernstig de rugblessure is van Kopecky. Volgens haar ploeg SD Worx-Protime zal Kopecky met enkele dagen rust weer helemaal opgelapt zijn en kan ze dan haar voorbereiding op de Tour hervatten.

"Dat is typisch de tactiek van ploegen: doen alsof het meevalt, zodat er niet constant vragen over komen", zegt De Vries. Maar toch waren er door haar tweede plaats in de tijdrit en twee lead-outs wel goede signalen.

Kopecky mist nu wel enkele belangrijke koersdagen met het oog op de Tour. Die kilometers zullen echter niet doorslaggevend zijn volgens De Vries. "Ik denk dat het vooral mentaal is: als je de Giro goed had afgerond, ga je toch met een beter gevoel richting de Tour."