Sven Nys ziet Remco Evenepoel goede keuzes maken en schuwt de grote woorden niet

De Tour de France wordt ook anno 2025 bikkelhard. Een echte bergrit is er nog niet geweest en toch ligt het klassement al in een stevige plooi. Remco Evenepoel rijdt voorlopig goed mee, zien ook de analisten.

Remco Evenepoel was bergop misschien wel bij de beste drie renners van deze Tour de France. Even toonde hij zelfs initiatief, al heeft hij niet de explosieve krachten van Pogacar en Vingegaard.

Waar is de explosiviteit van Evenepoel?

"De explosiviteit die hij had toen hij won in de Brabantse Pijl tegen Wout van Aert heeft hij in deze Tour de France niet", aldus Sven Vanthourenhout in zijn analyse in Vive le Vélo.

In Sporza Tour liet ook Sven Nys zich uit over de zaak: "Als het een eendagswedstrijd was geweest, had hij net na het steilste stuk geprobeerd om vol door te trekken. Nu zat daar toch wat de handrem op."

Wie doet Tadej Pogacar wat?

"Hij gebruikt zijn verstand, omdat hij meer met het klassement bezig is dan met etappewinst. Je wil niet op een counter lopen, want dan verlies je misschien nog meer tijd. Hij weet waar hij mee bezig is", aldus Nys vol lof.

En wie kan Tadej Pogacar dan wat maken? "Het is van niet kunnen bij de anderen. Want als ze de mogelijkheid hadden, hadden ze wel aangevallen. Visma-Lease a Bike doet er nochtans alles aan om de koers op de juiste momenten hard te maken. Maar uiteindelijk surft Pogacar daar makkelijk rond."