Sven Vanthourenhout heeft uitstekend nieuws voor Visma-Lease a Bike en dat heeft met Wout van Aert te maken

Sven Vanthourenhout heeft ook als ex-bondscoach nog een heldere visie op de koers. Visma-Lease a Bike zal volgens hem in de laatste Tourweek op een sterke Van Aert kunnen rekenen.

In de strijd om de Tourzege is het niet enkel van belang welke vorm Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard demonstreren. Daarnaast is het ook nog eens cruciaal of ze op een team kunnen rekenen dat sterk genoeg is. Op het eerste zicht stellen zich hiervoor niet al te veel problemen bij UAE Team Emirates-XRG en Visma-Lease a Bike.

Bij de ploeg van Pogacar zullen ze wel de situatie van João Almeida goed in het oog houden. Zelfs als hij niet voluit kan gaan, zal er nog in de breedte sterk Visma-Lease a Bike nodig zijn om Pogacar te isoleren. In Vive le Vélo omschreef Sven Vanthourenhout de prestatie van Wout van Aert in de zevende Touretappe als hoopgevend.

Stijgende lijn bij Van Aert

"In die eerste vier dagen voelde hij zich niet in optimale doen", zei Sven Vanthourenhout over Van Aert. "Je merkte dat ook." Volgens de voormalige bondscoach is er nu wel een stijgende lijn aanwezig in de vormcurve van Van Aert. "Hij groeit. Dat is nog eentje die er gaat bijkomen in de derde week", is Vanthourenhout zeker van zijn zaak.

Vanthourenhout bedoelt dus dat Van Aert in die derde en laatste Tourweek nog van grote waarde kan zijn voor Jonas Vingegaard. Met ook andere sterke Belgische knechten als Tiesj Benoot en Victor Campenaerts en de klimmers Sepp Kuss en Simon Yates in zijn dienst, zou er geen gebrek aan steun mogen zijn voor Vingegaard.

Kraakt Pogacar opnieuw op Col de la Loze?

In die laatste Tourweek staan ook etappes op het programma die hem beter zouden moeten liggen dan Pogacar, met lange en zware bergritten. De renners moeten onder andere naar de Col de la Loze, waar Pogacar in 2023 kraakte. Laten we dus ook in de gaten houden wat de rol van Van Aert nog kan zijn.