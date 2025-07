De handen op elkaar voor Wout van Aert, de ene actie spreekt al meer boekdelen dan de andere: "Doe het maar, hè"

Wout van Aert oogst lof en applaus. De handen gaan op elkaar voor zijn meest recente prestaties in de Tour de France.

Op persoonlijk vlak steekt zijn sprint in Laval erbovenuit. "Hij rijdt één van zijn sterkste sprints van het hele jaar", meent Sven Vanthourenhout in Vive le Vélo. "Je ziet dat hij de laatste twee à drie dagen aan het beteren is. Sinds de tijdrit begint het beter te draaien en koerst hij terug attractief mee." Die sprint is dus slechts één manier om zich te laten opmerken.

Marc Wauters ziet in Van Aert een renner die zijn kansen grijpt. "Hij krijgt weinig hulp maar presteert wel." Vooral wat Wout tussen de twee passages op de Mûr-de-Bretagne liet zien, bekoort hem. "Twintig minuten voor een jagend peloton rijden: doe het maar, hè. Dan ben je goed, anders doe je dat niet", is Wauters duidelijk over Wouts vorm.

Van Aert kon in Tour-begin niet scoren

Het is zonde dat Van Aert in het begin van de Tour dan niet kon scoren. Vanthourenhout geeft aan dat hij toen de benen nog niet had maar er nu dus wel sprake is van progressie. "Hij krijgt vertrouwen, dat is merkbaar." Ook de ex-bondscoach haalt rit 7 aan. "Hij zat twee keer mee in het begin en draait diep in de finale mee de Mûr-de-Bretagne op."

De vraag is nu of de steun die Vingegaard moet krijgen gecombineerd kan worden met nog meer kansen voor Van Aert. Wauters ziet er geen probleem in. "Van Aert is slim genoeg om zichzelf in te zetten en inschattingen te maken. Ik denk dat er geen wrevel zal ontstaan, ze zijn bij de ploeg professioneel genoeg. Kijk maar naar de Giro."

Van Aert heel eerlijk en correct

Ook Vanthourenhout is positief. "Er gaan zeker in tweede en derde week mogelijkheden komen." Als hij meegaat in de vlucht, kan Wout van betekenis voor Vingegaard zijn én zelf op winst mikken. "Wout is daar heel eerlijk en correct in. Daar zijn bij Visma-Lease a Bike altijd duidelijke afspraken over geweest."