De opvallende fanclub van Wout van Aert: vrouwelijke topsporters enthousiast over de Belgische wielrenner

Wout van Aert kan nog altijd op heel veel fans rekenen. Daar zitten ook een aantal vrouwelijke topsporters bij.

De koersliefhebber wordt tijdens de Tour de France op zijn wenken bediend. Niet enkel door integrale uitzendingen van de etappes maar ook dankzij de talkshows die 's avonds op alle details uit de Tour ingaan. Deze programma's nodigen ook mensen van buiten de koers uit maar die wel een band hebben met het wielrennen.

Zo verscheen de Belgische snowboardster Evy Poppe zaterdagavond in Vive le Vélo. Ze had genoten van haar dagje in de Tour. Zo ging de olympiër uit Zelzate bijvoorbeeld op de foto met Wout van Aert, toch wel een idool van haar. "Hij is een mooie renner. Hij is ook een allround renner", legt Poppe uit waarom ze zo'n grote fan is van Van Aert.

Van Aert in stijgende lijn

In De Avondetappe was zeilster Marit Bouwmeester dan weer één van de gasten. De Nederlandse, die in 2016 en 2024 olympisch kampioene werd in de Laser Radiaal-klasse, heeft het ook wel voor Van Aert. "Hij zit echt in stijgende lijn", is ze enthousiast over zijn prestaties in de Tour. "Ik ben echt fan", houdt Bouwmeester zich niet in.

Net zoals bij vele koersliefhebbers kan Van Aert ook bij Bouwmeester rekenen op een grote gunfactor. "Hij heeft al zo veel pech gehad. Ik zou het zo tof vinden als hij weer eens kan winnen. Ik gun het hem echt." Voorts heeft de zeilster wel plezier in de manier waarop ze in Frankrijk zijn voornaam uitspreken. Ze hebben het daar over 'Woet'.

Ook Van Aert olympisch medaillewinnaar

Ze hebben met elkaar gemeen dat ze allebei medailles gewonnen hebben op de Olympische Spelen. Van Aert veroverde immers zilver in de wegwedstrijd in Tokio in 2021 (officieel de Spelen van 2020) en brons in het tijdrijden in Parijs in 2024.