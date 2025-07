Einde verhaal voor Soudal Quick-Step bij transfer Evenepoel? Lefevere spreekt openlijk

Red Bull-BORA-hansgrohe wil maar al te graag Remco Evenepoel binnenhalen. Patrick Lefevere maakt duidelijk dat Soudal Quick-Step ook zonder de olympische kampioen zal blijven bestaan.

Al bijna vier jaar wordt Remco Evenepoel aan een transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe gelinkt. De olympische kampioen heeft nog een contract tot eind 2026 bij Soudal Quick-Step en de vraag is of hij dat zal uitdoen.

Red Bull-BORA-hansgrohe zou Evenepoel in 2026 al willen binnenhalen. Daarvoor moeten CEO Jurgen Foré en eigenaar Zdenek Bakala wel hun akkoord voor geven. Anders kan Evenepoel niet vertrekken voor het einde van zijn contract.

Soudal Quick-Step gaat ook verder zonder Evenepoel

Voor Soudal Quick-Step zou het vertrek van Evenepoel evenwel niet het einde van de ploeg betekenen. "Geen van onze sponsorcontracten vervalt als Remco niet meer voor de ploeg zou rijden", zegt Patrick Lefevere bij Het Nieuwsblad.

Bij Soudal stond er in het eerste jaar zo'n clausule in het contract, nu niet meer. Wat de uitkomst wordt van de geruchten, weet ook Lefevere op dit moment niet. Voor alle partijen primeert nu eerst de Tour.

“Misschien vinden alle partijen straks een akkoord, misschien zijn we vertrokken voor een juridische strijd voor de arbeidsrechtbank. Of misschien is het – naar goeie traditie van de Tour – een storm in een glas water en blijft Remco gewoon waar hij is.”