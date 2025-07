Heeft het nog wel zin voor Thibau Nys in de Tour? Vader Sven geeft zijn ongezouten mening

Thibau Nys heeft in de Tour de France nog niet kunnen uitblinken. De vraag is of het nog wel zin heeft om verder te rijden.

In de eerste acht etappes eindigde Thibau Nys geen enkele keer in de top vijftig. De 22-jarige debutant haalt zijn beste niveau niet in de Tour. Door ziekte voor de Tour en een valpartij in de eerste etappe is dat niet onlogisch.

Nys gaf ook toe dat hij geschrokken is van het niveau in de Tour. "Dat heeft voor een stuk te maken met zijn eigen beleving", zegt Sven Nys bij Sporza Tour. "Hij zit niet goed in zijn vel wat betreft topconditie, dan beleef je de koers ook op een andere manier."

Moet Nys de Tour wel uitrijden?

Vader Nys ziet ook aan de waarden van zijn zoon dat hij zijn topniveau niet haalt in zijn eerste Tour. Dat zorgt voor een situatie waarin Thibau Nys nooit in positie zit om mee te doen voor de zege en hij altijd blij is als hij over de streep raakt.

Moet Thibau Nys dan nog verder rijden in de Tour? "Het mag geen lijdensweg worden. Het zou moeten verbeteren, maar de vraag is of dat mogelijk is." Het is vooral kijken naar het herstel en de communicatie van Nys elke dag.

"Als dat plots een dip zou krijgen, dan moet je andere keuzes maken." Voorlopig komt Nys niet in de problemen, maar hij kan zijn maximale vermogens niet trappen. Zo simpel is het soms.