Het grapje van José: De Cauwer komt heel gevat uit de hoek over de leugen van Wout van Aert

Als een leugen van een renner vastgesteld kan worden, is José De Cauwer er snel bij om er een grapje over te maken. Na de tweede plek van Van Aert in Tourrit 8 was het slechts een voorzet die hij moest binnenkoppen.

In zijn analyse bij Sporza staat De Cauwer stil bij de tweede plaats van Wout van Aert. "Mooi, mooi, mooi. Helemaal geweldig. Je moet er wel zitten. En ze wilden er allemaal zitten. Dus wat dat betreft heel goed." Het is dus zeker niet zo dat Van Aert het wiel van Milan cadeau heeft gekregen of dat we dit resultaat moeten minimaliseren.

"Alleen moeten we gaan kijken of we geen gele kaarten moeten uitdelen aan de mannen die 's morgens liegen. Dat is een grapje, maar ik bedoel maar..." Zo verwijst De Cauwer uiteraard naar het feit dat Van Aert voor aanvang van de etappe gezegd had dat hij niet mee zou sprinten. Een leugentje, want uiteindelijk bleek het tegendeel waar.

Van Aert heeft eigen kansen niet zelf in handen

Er zijn al wat kansen gepasseerd, maar misschien is Van Aert nu wel gelanceerd om op een andere dag zijn ritzege te pakken. Al wordt dat vanaf nu veel minder eenvoudig. Het klassementsverhaal van Vingegaard zal alleen nog maar belangrijker worden. "Dat zijn zaken die Wout van Aert niet echt in handen heeft", stelt De Cauwer vast.

De voormalige bondscoach vraagt zich af of Van Aert nog echt die kans op een ritzege zal krijgen. Als die er komt, zal Van Aert er alles aan doen om die te nemen. Daar twijfelt De Cauwer niet aan. Alleen zal de ploegtactiek toegepast worden die Visma-Lease a Bike al vaak gehanteerd heeft. Soms is dat in het voordeel van Wout.

Van Aert moet in ontsnappingen meegaan

Het tegenovergestelde efffect is echter even goed mogelijk. Eén ding staat vast: Visma-Lease a Bike zal Van Aert meesturen in ontsnappingen. Hij zit dan in een positie van waaruit hij Vingegaard van dienst kan zijn, maar ook zijn eigen kans kan gaan.