Mathieu van der Poel maakt zijn landgenoot Tom Dumoulin helemaal enthousiast: "Old school"

Tom Dumoulin heeft zich eens helemaal laten gaan. Vooral de fietspositie van Mathieu van der Poel kan hem wel bekoren.

Tom Dumoulin is helemaal in zijn nopjes als hij het over de afstelling van een fiets kan hebben. Voor De Avondetappe ging de voormalige profwielrenner dan ook op onderzoek uit welke afstellingen er allemaal gebruikt worden in het huidige peloton. Hij ging reacties sprokkelen, maar ook gewoon de fietsen van bepaalde renners bestuderen.

Zelf was hij tijdens zijn actieve loopbaan altijd heel erg druk bezig met de afstelling van zijn fiets, maar lang niet alle profs liggen er wakker van. Uiteraard moest Dumoulin wel even halt houden bij de fiets van niemand minder dan Mathieu van der Poel. Het verrast ons niet helemaal dat die de voorkeur geeft aan een best wel vertrouwd recept.

Van der Poel kiest voor traditionele fietspositie

Van der Poel is immers een coureur pur sang. "Hij heeft best wel een traditionele fietspositie. Het zadel is redelijk vlak en zit ver naar achteren. Hij heeft best wel een breed stuur." Andere renners verkiezen misschien een kleiner stuur, maar Van der Poel heeft de techniek om zich ook met een breder stuur door het peloton te bewegen.

"Wat mij direct opvalt: 172 half cranks", merkt Dumoulin op. Van der Poel gebruikt dus cranks van 172(,5) millimeter. Tegenwoordig opteren veel renners voor kortere cranks, met bijvoorbeeld een cranklengte van 165 of soms zelfs slechts 150 millimeter. Van der Poel kiest dus voor een cranklengte die al veel langer in gebruik is.

Van der Poel kijkt niet naar de rest

"Old school", noemt Dumoulin het. Het is bekend dat vooral Visma-Lease a Bike mee is in het verhaal van het inkorten van de cranklengte. Het past ergens ook wel bij het imago van Van der Poel dat hij zijn eigen koers vaart en niet naar anderen kijkt.