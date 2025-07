Na zijn knappe tweede plaats: Wout van Aert moet opnieuw een domper slikken in de Tour

Zaterdag werd Wout van Aert verrassend tweede in de sprint en hij had op zijn sociale media aangekondigd dat hij zondag opnieuw zou meedoen. Aan die belofte heeft Van Aert zich niet kunnen houden.

De tweede plaats van Wout van Aert kwam zaterdag als een verrassing, want hij had voor de Tour duidelijk gemaakt dat hij zich niet zou mengen in de massasprints. Zondag wilde Van Aert zich nog eens mengen.

"Ik ga meesprinten vandaag", schreef Van Aert vanmorgen op 'X'. Maar zover kwam het uiteindelijk niet. Op 70 kilometer van de streep liet Van Aert zich ook verrassen toen er waaiers werden getrokken in het peloton en moest zich diep gaan om terug te keren.

Van Aert had de benen niet om mee te sprinten

"Ik liet me verrassen", bekende Van Aert bij Sporza. "Dat was niet slim, maar ik voelde er wel dat ik al niet veel overschot had." Van Aert kwam wel weer aansluiten, maar verspeelde in de waaiers zijn laatste krachten.

"De finale begon op 50 kilometer van de finish en ik voelde me gewoon niet super. Het kostte me heel veel krachten om vooraan te zitten." In de massasprint in Châteauroux mengde Van Aert zich dan ook niet.

Van Aert werd uiteindelijk 64ste en kwam op 17 seconden binnen van winnaar Tim Merlier. Na zijn tweede plaats van zaterdag toch weer een kleine terugval voor Van Aert.