Net geen stunt voor Van der Poel in de Tour: Roodhooft duidt cruciaal moment waarom het mis liep

Jonas Rickaert en Mathieu van der Poel zorgden net niet voor een stunt in de Tour. De Nederlander werd pas in de slotkilometer ingelopen door het peloton.

Zo'n 700 meter, dat kwam Mathieu van der Poel tekort om zijn tweede etappe in de Tour te winnen en voor een enorme stunt te zorgen. Samen met ploegmaat Jonas Rickaert reed hij zo'n 170 kilometer in de aanval.

De twee ploegmaats hadden op zo'n 100 kilometer van de streep een voorsprong van zo'n vijf minuten. Tot Lidl-Trek op zo'n 70 kilometer van de streep plots een waaier trok en het duo anderhalve minuut verloor.

Waaiers nekken Van der Poel en Rickaert

Volgens Christoph Roodhooft heeft dat Rickaert en Van der Poel genekt. "We zijn onverwacht een minuut verloren. Dat komen we op het einde tekort", zei de ploegleider van Alpecin-Deceuninck bij Sporza.

"Er was nervositeit en dan zakte de voorsprong ineens naar drie en een halve minuut. Het had gekund." Van der Poel probeerde het in de laatste vijf kilometer nog alleen en had ook nog een voorsprong van een halve minuut.

In de laatste anderhalve kilometer liep het nog lastig bergop en was er een rechte lijn naar de finish. Van der Poel kwam zo in het vizier van het peloton en werd dus gegrepen in de laatste kilometer.