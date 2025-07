Onbegrip over keuze van Mathieu van der Poel: "Hij heeft dat er niet voor over"

Mathieu van der Poel mengde zich zaterdag niet in de tussensprint en de eindsprint. De Nederlander lijkt de groene trui zo helemaal te mogen vergeten.

Door het uitvallen van Jasper Philipsen zag Alpecin-Deceuninck zijn grote kandidaat op ritwinst en de groene trui uitvallen in de Tour. Philipsen had al een stevige voorsprong in het puntenklassement en was opnieuw favoriet voor de groene trui.

Mathieu van der Poel mengde zich enkele keren in de tussensprints en leek dan toch een doel te maken van de groene trui. Maar zaterdag liet Van der Poel in de achtste etappe de tussensprint en de massasprint aan zich voorbij gaan.

Laat Van der Poel de groene trui schieten?

Van der Poel scoorde zo geen enkel punt en heeft nu al 74 punten achterstand op Jonathan Milan. "Ik snap niet dat je in zo'n rustige etappe niet gewoon rustig zesde wordt, in een tussensprint waar maar vijf renners de sprint betwisten", zegt Thijs Zonneveld bij In De Waaier.

"Dat is een heel belangrijk signaal in wat hij vindt van de groen trui en hoe reëel hij zijn kansen inschat om die te winnen. Als Van der Poel had gesprint, dan was hij ook derde geworden, of misschien wel tweede. Dan had hij echt een heleboel punten gepakt."

"Ik denk dat hij heeft aangegeven dat hij dat niet nog twee weken gaat volhouden. Dat kost hem ritten en dat heeft hij er niet voor over. Hij wint liever nog een rit, dan dat hij een kans maakt op groen. Dat is een gepasseerd station en dat vind ik verrassend."