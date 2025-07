Remco Evenepoel excuseert zich bij Mathieu van der Poel: "Even geen vrienden"

Remco Evenepoel heeft zich gemengd in de voorbereiding op de massasprint. De olympische kampioen moest helpen in de achtervolging op Mathieu van der Poel.

De ontsnapping van Mathieu van der Poel en Jonas Rickaert zorgde toch voor wat nervositeit in het peloton. Zeker omdat het duo van Alpecin-Deceuninck op een gegeven moment een voorsprong bij elkaar reden van meer dan vijf minuten.

En dus moest ook Remco Evenepoel zijn steentje bijdragen om Van der Poel bij de lurven te grijpen. "Ik had gezegd dat ik Tim ging helpen vandaag", zei Evenepoel bij Sporza. "Het is mooi dat hij z'n tweede zege kan pakken en de derde ritzege voor de ploeg."

Evenepoel moest Van der Poel tot de orde roepen

Evenepoel moest dan wel van zijn hart een steen maken, want hij moest zijn goede vriend Mathieu van der Poel een bijzonder mooie ritzege in de Tour de France ontnemen. Al was dat voor Evenepoel geen probleem.

"Mathieu is natuurlijk een kameraad, maar vandaag was het koers en waren we even geen vrienden", lachte Evenepoel nog. "Ik rij voor Soudal Quick-Step en niet voor Alpecin-Deceuninck", besloot de olympische kampioen.

Het werk van Evenepoel loonde ook, want Merlier pakte zijn tweede ritzege in de Tour. Hij bedankte ook Evenepoel. "Deze zege is dankzij Remco. Hij was heel sterk. Het leek wel alsof hij de benen niet voelde."