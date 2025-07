Spanningen met Visma lopen verder op: Pogacar verdedigt zich na opvallende actie, Vanthourenhout vindt het nothingburger

De spanningen tussen Tadej Pogacar en Visma-Lease a Bike lopen stilaan op. Deze keer is het Pogacar die zich moet verdedigen.

Eerder tijdens deze Tour hekelde Pogacar de tactieken van Visma-Lease a Bike. Inmiddels zijn er beelden opgedoken van een moment uit de zevende etappe waarop Pogacar Matteo Jorgenson een duwtje in de rug geeft. Bij Visma-Lease a Bike zouden ze 'not amused' zijn over dit voorval, Pogacar doet zijn verhaal bij VTM NIEUWS.

"In de bevoorradingszone schuiven ze vaak op. Natuurlijk wil iedereen een drinkbus aannemen. Met twaalf kilometer te gaan zou het voor iedereen de laatste drinkbus van de dag worden. Wij wilden ook een bidon en net op dat moment kwam Visma-Lease a Bike ons langs rechts voorbij", onthult Pogacar wat eraan vooraf is gegaan.

Pogacar wilde ruimte om drinkbus aan te nemen

"Ik gaf een klein duwtje, zodat ik de ruimte had om mijn drinkbus aan te nemen. Dat is alles." Pogacar onderstreept voorts dat hij het grootste respect heeft voor Visma-Lease a Bike. Op dat vlak stelt zich volgens de Sloveen van UAE geen enkel probleem. Toch is het iets om in het oog te houden in het verdere verloop van de Tour.

Pogacar pide respeto? y es él quien le hace perder el bidón a Jorgenson al darle un leve empujón pic.twitter.com/SaAbMktIQH — Tioz Froglic (@TiozFroglic) July 12, 2025

Bij Vive le Vélo zijn er ook op ingegaan. Slechts heel even maar, want Sven Vanthourenhout had er een duidelijke mening over. "We zitten in de Tour en alles wordt uitvergroot. Ik kan mij niet inbeelden dat Pogacar verkeerde bedoelingen had. Dit hoeft niet te veel aandacht te krijgen", vindt Vanthourenhout het alle heisa niet waard.

Eerder Jorgenson begeleiden

In het VRT-programma waren ze de mening toegedaan dat Pogacar Jorgenson eerder begeleidde dan dat hij hem een echte duw gaf. Laten we ook maar duimen dat dit effectief is wat het was. Het tegendeel zou immers erg zijn.