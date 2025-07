Trofeo Baracchi van Van der Poel en Rickaert in de Tour: Roodhooft legt uit wat de bedoeling is

Opvallend beeld in de negende etappe van de Tour: aanval van Jonas Rickaert bij kilometer 0 en Mathieu van der Poel die meteen naartoe sprong. De twee reden minuten weg van het peloton.

Met Kaden Groves heeft Alpecin-Deceuninck een outsider voor de etappezege in Châteauroux, maar zijn twee laatste mannen voor de lead-out vielen dus al van bij de start aan. Rickaert en Van der Poel gingen alleen op pad.

Van der Poel pakte de volle buit bij de tussensprint, maar stoomde daarna door met Rickaert. Op zo'n 120 kilometer van de streep hadden de twee zelfs een voorsprong van meer dan 5 minuten op het peloton. Maar waarom?

Waarom vielen Van der Poel en Rickaert aan?

"Wat de bedoeling is? Euhm…", moest ook ploegleider Christoph Roodhooft even zoeken zijn woorden bij Sporza Tour op Radio 1. "Die aanval van gisteren van TotalEnergies (Burgaudeau en Vercher, nvdr.) was toch ook wel iets."

Volgens Roodhooft was het plan om na de tussensprint door te trekken, maar zaten er toen al veel goede renners klaar. Ze hebben dan maar het zekere voor het onzekere genomen met Van der Poel en Rickaert.



We zien wel. Uiteindelijk is het soms jammer dat er de ene dag hard gevochten wordt voor de vlucht en de andere dag niet. Of het met groen te maken had? Dat was het niet meteen, neen", zegt Philipsen nog.