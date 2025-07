Bakelants denkt dat Pogacar zit te lachen met tactiek Visma-Lease a Bike en heeft pittige boodschap voor Van Aert

Visma-Lease a Bike heeft op de meeste Tour-dagen de koers hard gemaakt, in de hoop om Pogacar te slopen in het verloop van deze Tour. Best wat analisten zetten vraagtekens bij deze tactiek en daar hoort nu ook Jan Bakelants bij.

Bakelants maakt in Het Laatste Nieuws duidelijk dat hij niet denkt dat Visma-Lease a Bike op deze manier Pogacar kwetsbaar kan maken in weken 2 en 3. "Hij kan volgen in de wielen en ik betwijfel heel erg of hij daar afziet. Volgens mij lacht de Sloveen al een paar dagen in zijn vuistje." De mindere goden worden dan weer wel pijn gedaan.

Bakelants raadt Visma-Lease a Bike een andere aanpak aan, onder meer door Matteo Jorgenson uit te spelen. Het komt erop aan om overwicht te creëren ten opzichte van Pogacar. "Concreet: Wout van Aert, Tiesj Benoot, Victor Campenaerts en eventueel Simon Yates moeten er alles aan doen om mee te zijn in de ontsnapping. Liefst met twee samen."

Van Aert heeft al met de krachten gewoekerd

Ook de manier waarop ze die ontsnapping tot stand laten komen is belangrijk. "Dat moeten ze niet doen door zelf de ontsnapping te proberen maken - Van Aert heeft zich al kapot gereden door te proberen wegrijden met één man in steun." De Visma-renners moeten dus niet zozeer zelf aanvallen maar wel in een ruime kopgroep meeschuiven.

Dat is dus ook de boodschap van Bakelants voor Van Aert: hij moet meegaan in de vlucht, zonder hierbij te veel energie te verspillen. In een volgende fase moeten de vluchters van Visma-Lease a Bike zich dan weer laten uitzakken wanneer Jorgenson op komst is. "In het 'blue-sky'-scenario is het Vingegaard zelf die aansluit", aldus Bakelants.

Bakelants vind het een duurzaam plan

Het is ook de vraag of dit allemaal realistisch is. De Belgische oud-profrenner garandeert geen succes met dit plan, maar hij vindt het wel een manier van koersen die duurzaam is en die wel kan opbrengen binnen twee weken.