De Cauwer vindt dat Van der Poel over één ploeg toch ferme bedenkingen mag maken: "Ik vraag me nog steeds af waarom"

Mathieu van der Poel moest het hoofd buigen: zijn stunt strandde op 700 meter van de meet. De Cauwer wijt dat aan het initiatief van één ploeg in het bijzonder.

In zijn analyse van de Touretappe voor Sporza geeft José De Cauwer antwoord op de vraag of hij Mathieu van der Poel in de finale toch nog voorop zag blijven. "Moeilijk. Van het moment waarop Uno-X - ik vraag me nog steeds af waarom - en de andere ploegen gingen meewerken, dan voelde je voor een stukje dat er controle in zat."

Zo haalt De Cauwer een belangrijk moment aan. De voorsprong van Van der Poel en Rickaert schommelde nog altijd rond de vijf minuten, tot Uno-X zich plots op kop van het peloton zette. Waarom deed uitgerekend de Noorse formatie dat? Het was logisch dat de teams van Merlier, Milan en zelfs Girmay zouden werken, maar Uno-X?

Vreemd koersgedrag Uno-X

De ploeg van manager Thor Hushovd is geen favoriet als het tot een massasprint komt. Het heeft wel Søren Wærenskjold in de ploeg, die best rap is aan de meet. Hij was in deze Tour nog niet verder geraakt dan een derde en een vierde plek en was bovendien eerder op de dag ten val gekomen. Dat gaf hen nog minder kans op succes.

In elk geval deden ze bij Uno-X dus wel hun deel van het werk. Ook andere sprintersploegen deden dat en na de waaiers naderde het peloton al helemaal op Van der Poel. "Dan hoop je nog voor Van der Poel dat het zou lukken. Vooral gezien de inzet en de manier waarop. Maar dan wordt het een sprint en dan gun je het Tim Merlier."

Merlier maakt het af voor Soudal Quick-Step

De snelle man van Soudal Quick-Step maakte het feilloos af. In de slotmeters maakte hij nog ontzettend veel goed, om uiteindelijk nog vlot Jonathan Milan en Arnaud De Lie voor te blijven. Van der Poel moet zich troosten met de complimenten.