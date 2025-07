"Doet pijn aan mijn ogen": Lefevere doet boekje open over aanbod voor Evenepoel

Remco Evenepoel wordt opnieuw gelinkt aan een transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Patrick Lefevere kreeg vier jaar geleden al eens een aanbod van de Duitse ploeg.

Over anderhalf jaar loopt het contract van Remco Evenepoel af bij Soudal Quick-Step. De vraag is maar of Evenepoel zelfs volgend jaar nog bij The Wolfpack zal rijden. Want hij wordt alweer gelinkt aan een transfer.

Bij Soudal Quick-Step lijken ze maar geen keuze te kunnen maken tussen de klassiekers of de grote rondes. Want The Wolfpack heeft niet het budget om top te zijn in zowel de klassiekers als in de grote rondes.

Lefevere over eerste aanbod van Red Bull-BORA-hansgrohe

Andere ploegen hebben wel het budget om dat te doen. Daarbij hoort natuurlijk de Duitse ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe, dat al enkele jaren probeert om de dubbele olympische kampioen binnen te halen.

"Bora-manager Ralph Denk trekt al vier jaar aan de mouw van Remco. Hij heeft hem destijds een eerste voorstel gedaan dat nog pijn doet aan mijn ogen", zegt Patrick Lefevere bij Het Nieuwsblad.

Sindsdien is het niet meer gestopt volgens Lefevere. INEOS Grenadiers en ook Lidl-Trek hebben ook nog aan de mouw getrokken van Evenepoel, maar ook altijd maar weer Red Bull-BORA-hansgrohe.