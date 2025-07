Erg extreme adjectieven worden bovengehaald na epische, megalomane actie: "Van der Poel is gek, briljant en onwijs dom"

Vandaag wordt er geklommen, maar de actie van Mathieu van der Poel in Tourrit 9 zindert nog na. Hij heeft ook in zijn thuisland iedereen van zijn sokken geblazen.

Bij In De Waaier is het zoeken naar manieren om hem te omschrijven. "Is Van der Poel gek? Ja. Zit er bij hem iets los? Ja. Is hij briljant? Ook", heeft Thijs Zonneveld niet veel woorden nodig om enkele prangende vragen te beantwoorden. "Hij is ook dom", pikt Jip van den Bos in. "Hij is het allemaal. Wat hij en Rickaert deden, slaat nergens op."

De voormalige wielrenster ziet geen logica achter hun koppeltijdrit. "Het is niet slim, maar het is wel geweldig en legendarisch." Zonneveld heeft er ten volle van genoten. "Het was heerlijk, het was fantastisch, het was megalomaan, het was episch." Er worden van alle adjectieven bovengehaald en het zijn niet allemaal superlatieven.

Van der Poel kloeg eerder over herstel

"Het was onwijs dom, want laten we wel wezen: dit was dezelfde Van der Poel die hele dagen heeft gebikkeld voor een etappezege of een gele trui. Hij zei na de Mûr-de-Bretagne: ik snap niet hoe die andere gasten herstellen, ik moet in de herstelmodus. Hallo?!" Zonneveld staat er compleet van versteld, maar vindt het wel geweldig.

"Dit is waarom we wielrennen kijken: omdat er soms renners en ploegen zijn die het calculerende aan de kant schuiven en gewoon maar gaan koersen." Zonneveld juicht het initiatief bij Mathieu van der Poel en Alpecin-Deceuninck toe. In een grote ronde wordt er doorgaans zo vaak gerekend. Mooi als dat eens niet gedaan wordt.

Alpecin-Deceuninck geeft groen licht

Jip van den Bos vindt het bijzonder dat de ploegleiding Mathieu van der Poel groen licht geeft voor zo'n plan. "De ploeg vindt het ook gewoon goed, ga er maar voor. Ze laten hem ook wel zijn ding doen", moet ze vaststellen.