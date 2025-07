Frappante 'Day After': Lidl-Trek betreurt achtervolging op Van der Poel, die in zijn droomscenario ... niet had gewonnen

We zijn 'The Day After' na een stukje Tourgeschiedenis. Het scheelde niet veel of Van der Poel had de negende rit gewonnen. Dat was niet eens zijn ultieme droomscenario.

Mathieu van der Poel moest het in de slotkilometers wel helemaal alleen proberen, omdat het peloton zodanig genaderd was op hem en Jonas Rickaert. Van der Poel deed solo nog een tevergeefse poging om de rit te winnen. Zelf had hij eigenlijk een ander scenario in gedachten toen hij vele kilometers op pad was met Jonas Rickaert.

Diezelfde Rickaert passeerde de revue in de talkshows en deed in zijn gesprek met De Avondetappe een onthulling. "Ik heb het Mathieu gevraagd in de bus: hij zou mij de ritzege hebben geschonken als we met twee voorop konden blijven. Ik had misschien nog iets meer op de tanden moeten bijten, maar wou geen stoorzender zijn."

Dumoulin gelooft Van der Poel

De analisten aan tafel twijfelen er niet aan dat dit een zeer oprechte uitspraak was van Van der Poel. "Hij had Rickaert zeker de ritzege gegeven, die trekt al jarenlang sprints aan en positioneert de ploegmaats maar staat nooit zelf op het podium. Dit was een uitgelezen kans om hem een overwinning terug te geven", aldus Tom Dumoulin.

In de marge van het wedstrijdverloop is ook een opvallend interview opgedoken. Steven de Jongh schetste bij de NOS hoe zijn ploeg in eerste instantie het meeste werk moest doen in de achtervolging op het duo van Alpecin-Deceuninck. "We hebben op het punt gestaan om te zeggen: we laten het lopen en dan is het voor Van der Poel."

Lidl-Trek knapt veel werk op maar wint niet

"Het is zeker door ons hoofd geschoten", bekent de ploegleider van Lidl-Trek, die achteraf gezien vindt dat ze het hadden moeten durven. "We hadden het misschien gewoon moeten doen", herhaalde hij twee keer. Ze kochten bij Lidl-Trek weinig voor hun inspanningen, want Milan werd in de sprint geklopt door Merlier.