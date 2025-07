Het gaat toch weer die richting uit: wielerlegende Eddy Merckx ligt kort na 80ste verjaardag opnieuw in het ziekenhuis

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het is helaas jammerlijk nieuws dat we moeten brengen: Eddy Merckx ligt in het ziekenhuis. Dat is niet de eerste keer in de afgelopen periode.

Sporza, HLN en DH melden allen dat Eddy Merckx opnieuw in het ziekenhuis vertoeft. Onlangs kwam 'De Kannibaal' nog uitgebreid in het nieuws vanwege zijn tachtigste verjaardag. Die werd terecht zeer uitgebreid gevierd: Merckx werd meermaals in de bloemetjes gezet. Nu haalt hij de actualiteit weer op een heel andere manier. Na een eerder uitgevoerde heupprothese zijn complicaties opgedoken. Die prothese was nodig na een valpartij van Eddy Merckx tijdens een fietstocht. Dat zorgde voor een initieel bezoek aan het ziekenhuis. Merckx verklaarde onmiddellijk dat hij zou willen blijven fietsen eens hij weer hersteld was. Van een moedig besluit gesproken. Merckx weldra van antibiotica af Vanwege die complicaties moet nu een nieuwe heupprothese gestoken worden. Dat betekent dat Merckx voor een periode van ongeveer een tiental dagen opnieuw in het ziekenhuis moet verblijven. Hij kreeg eerder een behandeling met antibiotica voorgeschreven. De bedoeling is dat hij deze antibiotica niet meer nodig zou hebben. Daar is dus een nieuw verblijf in het ziekenhuis voor nodig. Sinds zijn valpartij heeft hij al een paar keer een bezoek moeten brengen aan het hospitaal. Het belangrijkste is echter dat er een duidelijk doel achter zit om de Belgische wielerlegende weer helemaal beter te maken. We duimen dat straks alle moeilijkheden achter de rug zijn. Vergelijkingen met Pogacar Eddy Merckx is inmiddels bijna tachtig jaar en een maand oud. Hij wordt nog altijd beschouwd als de beste wielrenner aller tijden, al wordt Tadej Pogacar wel vaak met hem vergeleken. Die heeft nog wat werk om het palmares van Merckx te benaderen.